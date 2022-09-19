2022-09-19T14:33:21+03:00
2022-09-19T14:33:21+03:00
2022-09-19T14:33:21+03:00
2022
https://1prime.ru/Agriculture/20220919/838167115.html
Решение ввести экспортные пошлины на удобрения не приняли, заявил Мантуров
Сельское хозяйство
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ВОЗМОЖНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ ЭКСПОРТНЫХ ПОШЛИН НА УДОБРЕНИЯ ОБСУЖДАЛАСЬ, НО РЕШЕНИЙ НЕ ПРИНЯТО — МАНТУРОВ Новость дополняется ПРАЙМ, 19.09.2022
сельское хозяйство, экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. ВОЗМОЖНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ ЭКСПОРТНЫХ ПОШЛИН НА УДОБРЕНИЯ ОБСУЖДАЛАСЬ, НО РЕШЕНИЙ НЕ ПРИНЯТО — МАНТУРОВ
Новость дополняется