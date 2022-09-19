МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Объем покупок зерна на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московской биржи) в интервенционный фонд РФ по итогам торгов 19 сентября составил 29700 тонн на общую сумму 454,781 миллиона рублей, следует из материалов НТБ. Курс рубля прибавляет к доллару и снижается к евро

В понедельник было закуплено 16,2 тысячи тонн мягкой пшеницы третьего класса урожая 2022 года на 252,97 миллиона рублей и 13,5 тысячи тонн мягкой пшеницы четвертого класса урожая 2022 года на 201,812 миллиона рублей.

Всего в интервенционный фонд РФ за период с 1 августа (с даты начала торгов по отчетную дату включительно — ред.) было закуплено 235,71 тысячи тонн зерна на 3,581 миллиарда рублей. Следующие торги в рамках государственных закупочных интервенций запланированы на 20, 21, 22 и 23 сентября.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, применяемый для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но сами интервенции пока не проводились. Закупочные интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2021-2022 годов и сахара производства 2021-2023 годов.

В планах Минсельхоза — сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна и 250 тысяч тонн сахара; при этом министерство сообщало, что располагает всеми возможностями для того, чтобы сформировать запас продовольственного зерна в интервенционном фонде в объеме 3 миллиона тонн уже в 2022 году.