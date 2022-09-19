МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Меры поддержки правительства РФ помогают аграриям, но теперь во главу угла встает вопрос низких цен на зерно внутри страны, не позволяющих компенсировать затраты сельхозпроизводителей, заявил РИА Новости руководитель Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников. НТБ: зерно для интервенционного фонда России не покупалось в среду

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении комплекса мер поддержки самозанятых, ведущих личное подсобное хозяйство, а также производителей семян, молочной продукции и кормов для ценных видов лосося и осетров, сообщила ранее пресс-служба кабмина.

"Правительство постоянно держит на контроле работу сельского хозяйства, меры поддержки – важное условие для того, чтобы отрасль развивалась. В этом году уже достаточно большой объем помощи был оказан, поэтому аграрии обеспечили достойный урожай", — сказал Плотников. Но сейчас низкие цены на зерновые – а их реализация дает аграриям основной доход, — поэтому очень важно найти такие меры, которые бы позволили стабилизировать цены, при том что очень сильно выросли затраты — на удобрения, запчасти, средства защиты растений и прочее, добавил он.

Один из вариантов решения проблемы — увеличить объем закупки зерна в интервенционный фонд, нарастить их темпы, чтобы рынок получил сигнал, что цена на зерно будет подниматься к уровню, который позволит компенсировать затраты аграриев, продолжил Плотников. И, по его мнению, активизировать закупки в госфонд можно, например, через количество площадок, где они проводятся.

"Конечно, очень важна поддержка тепличной отрасли, селекционно-семеноводческих работ – в отношении, например, сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы, овощных культур, которые мы пока частично завозим. Очень своевременна поддержка маленьких хозяйств, поэтому мы позитивно воспринимаем все принятые меры, но говорим и про те большие проблемы, которые сегодня сложились, о том, что их тоже надо быстрее "расшивать", — подчеркнул глава АККОРа.

Тем временем в планах Минсельхоза — сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна и 250 тысяч тонн сахара; министерство также сообщало, что располагает всеми возможностями для того, чтобы сформировать запас продовольственного зерна в фонде в объеме 3 миллионов тонн уже в текущем году. Пока всего в интервенционный фонд за период с 1 августа (с даты начала торгов по отчетную дату включительно) было закуплено 235,71 тысячи тонн зерна на 3,581 миллиарда рублей.