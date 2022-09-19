МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ подготовил проект распоряжения правительства о Российском винодельческом форуме, предложив проводить его ежегодно в ноябре, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов. Роскачество: российские виноделы будут чаще разливать вино в пакеты

В апреле фонд "Росконгресс" анонсировал, что первый Российский винодельческий форум пройдет осенью этого года. Ожидается, что в форуме примет участие около 40 тысяч гостей, о чем заявлял советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

"Проект распоряжения правительства Российской Федерации об организации проведения Российского винодельческого форума… подготовлен Минсельхозом России… Проведение форума предлагается установить ежегодно (в ноябре)", — говорится в пояснительной записке проекта.

"Проведение Российского винодельческого форума… будет способствовать эффективному развитию виноградарства и виноделия, организации конструктивных консультаций, способствующих улучшению понимания структурных условий и долгосрочных тенденций в отрасли, повышению престижа профессий виноградаря и винодела", — также говорится там.

Из документа также следует, что проведение форума осуществляется за счет внебюджетных средств.

В оргкомитет планируется включить, помимо Кобякова, в частности, вице-премьера РФ Викторию Абрамченко, замминистра сельского хозяйства Марину Афонину, замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова, председателя правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрия Киселева. Основные задачи комитета — координация деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ, а также оперативное решение вопросов, связанных с проведением форума.