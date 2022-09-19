МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Российский зерновой союз (РЗС) обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением отказаться от взимания экспортной пошлины на подсолнечное масло и семена всех масличных в пользу квотирования их вывоза, говорится в обращении союза. АККОР рассказала о проблеме низких цен на зерно в России

Авторы обращения прогнозируют глобальный профицитный баланс по подсолнечному маслу: с одной стороны, первые результаты и экспертные оценки позволяют ожидать исторического рекорда по объемам производства масличных культур в РФ, но параллельно и мировой рынок будет перенасыщен растительным маслами, с рекордными объемами переходящих запасов на конец нынешнего сезона.

"Фактически вероятен "коллапс" на масличном рынке, аналогичный отмечаемому в настоящее время в зерновом секторе, и формирование к концу сезона 2022-2023 года переходящих запасов в объеме 5-7 миллиона тонн", — говорится в обращении. РЗС также опасается снижения закупочных цен на маслосемена, которое будет усугубляться запретительными мерами по экспорту маслосемян.

Союз предлагает полностью отказаться от вывозных пошлин на подсолнечное масло, считая, что обеспечение его доступности должно формироваться за счет введения обязательных квот на поставку с ценой, рассчитанной из текущих закупочных цен исходного сырья и с учетом возможности получения дополнительного дохода от экспорта.

Кроме того, РЗС считает необходимым отказаться от экспортных ограничений на семена всех масличных культур, а на время адаптационного периода установить для маслодобывающих предприятий с 1 марта 2023 года по 1 сентября 2023 года экспортную квоту на беспошлинный вывоз маслосемян в объеме 6 миллионов тонн.

Активизировать внутренний рынок возможно, например за счет предоставления льготных кредитов на закупку и хранение маслосемян, а под их залог обеспечивать кредитование сельхозпроизводителей. Источником средств на такие кредиты могли бы стать средства от таможенных пошлин на подсолнечное масло, подсолнечный шрот и маслосемена, считают в РЗС.

В России на период с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2022 года была введена гибкая экспортная пошлина на подсолнечное масло, на период с 1 мая по 31 августа — пошлина на экспорт подсолнечного шрота. Летом правительство РФ продлило на один год срок действия пошлин на экспорт подсолнечного масла, шрота и семян подсолнечника — до 31 августа 2023 года и перевело расчет пошлин на масло и шрот в рубли.