МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Около трети от всего объема продуктов в России, который отправляется с поля до прилавка магазина, в итоге уходит на утилизацию, при этом фудшеринг может сократить этот объем, но не полностью решить проблему, сообщил РИА Новости ответственный секретарь рынка "Фуднет" Национальной технологической инициативы (НТИ) Константин Иванов. Путин обсудил с генсеком ООН препятствия для экспорта продуктов из России

"На утилизацию в ритейле и перевозке от поля до прилавка обычно уходит около 30% от всего объема продукции. Это очень много, поэтому любые решения, которые будут направлены на то, чтобы этот объем сократить, очень актуальны. Хотя фудшеринг не сможет существенно изменить этот показатель, поэтому нужно поддерживать и другие решения, в том числе оптимизировать логистику с помощью цифровых технологий и систем трекинга", — отметил эксперт.

По его словам, если взглянуть на проблему шире, то глобальная проблема кроется в перепроизводстве товаров. "Товар в принципе не должен доходить до этой границы, когда у него истекает срок годности. Оптимизация логистики и сбыта возможна в результате широкого внедрения систем прослеживаемости с помощью сбора данных с датчиков, сенсоров и цифровых меток на всех этапах хозяйственного оборота, начиная с сырья. Предиктивная аналитика позволит понимать необходимые объемы производства и оптимально формировать заказ", — считает Иванов.

Он также добавил, что дополнительный эффект могут также дать технологии "умной этикетки" и упаковки с использованием электрохимических датчиков. Такие решения уже развиваются, но для их активного внедрения необходимо время и средства.

Летом в "Магните" и других сетях, в том числе в X5 Group, запустили программу фудшеринга — безвозмездной передачи нуждающимся продуктов с подходящим к окончанию сроком годности. "Магнит" также заявил о своих планах по сокращению объема пищевых отходов, отправляемых на мусорные полигоны, в том числе с помощью продажи просроченных продуктов производителям кормов и удобрений. При этом, согласно оценкам Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), пищевыми отходами становятся до 7% продаваемых продуктов в магазинах.

В сентября пресс-служба Минпромторга РФ заявили, что министерство совместно с торговыми сетями прорабатывает законодательные решения для развития в стране программы фудшеринга. Министерство планирует, что в ближайшее время выработанные решения будут обсуждаться с представителями заинтересованных органов власти.