МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Масложировой союз не видит необходимости в отмене экспортных пошлин на подсолнечное масло и шрот и призывает аграриев не сдерживать продажи в ожидании спекулятивного разгона цен, сообщил РИА Новости исполнительный директор союза Михаил Мальцев. Путина попросили заменить плавающую пошлину на экспорт зерна на квоту

Российский зерновой союз (РЗС) накануне обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением отказаться от взимания экспортной пошлины на подсолнечное масло и от экспортных ограничений на семена всех масличных культур, указывая на риск возникновения коллапса на рынке из-за его перенасыщения в связи с ожидаемым высоким урожаем.

"Пошлины на вывоз масличных — это последовательная политики Минсельхоза России по защите внутреннего рынка переработки и для повышения загрузки отечественных мощностей. Масложировая отрасль добивалась их много лет и будет всегда поддерживать власть при решении их сохранения и продления", — сказал Мальцев.

Он обратил внимание на главную функцию вывозной пошлины на подсолнечное масло и шрот – сдерживание внутренних цен на масло при росте мировых, одновременно поддерживая доходность сельхозпроизводителей. АККОР рассказала о проблеме низких цен на зерно в России

"Надеемся, аграрии сделали выводы из ошибок прошлого сезона и не будут сдерживать продажи в ожидании спекулятивного разгона цен. Рекордный урожай масличных ожидается не только в России, но и в мире", — добавил глава союза, выразив уверенность, что мощности российских маслоэкстракционных заводов — около 30 миллиона тонн в год — при условии равномерной загрузки обеспечат переработку и рекордного урожая, и значительных переходящих остатков.

"Одновременно считаем, что необходимо дальнейшее оперативное снижение ставки льготного кредитования для закупки маслосемян пропорционально снижению учетной ставки Центрального банка. Это будет способствовать ускорению закупок сырья со стороны переработчиков, что в первую очередь поддержит аграриев", — заключил Мальцев.