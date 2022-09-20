МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Объем покупок зерна на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московской биржи) в интервенционный фонд России по итогам торгов 20 сентября составил 28350 тонн на общую сумму 430,462 миллиона рублей, следует из материалов НТБ. Мосбиржа оценила ликвидность в первую неделю возобновления вечерней сессии

Во вторник было закуплено 10,8 тысячи тонн мягкой пшеницы третьего класса урожая 2022 года на 169,324 миллиона рублей и 17,55 тысячи тонн мягкой пшеницы четвертого класса урожая 2022 года — на 261,137 миллиона.

Согласно данным биржи, всего в интервенционный фонд РФ за период с 1 августа (даты начала торгов) было закуплено 264,06 тысячи тонн зерна на 4,011 миллиарда рублей. Следующие торги в рамках государственных закупочных интервенций запланированы на 21, 22 и 23 сентября.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, применяемый для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но сами интервенции пока не проводились. Закупочные интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2021-2022 годов и сахара производства 2021-2023 годов.

В планах Минсельхоза — сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна и 250 тысяч тонн сахара; при этом министерство сообщало, что располагает всеми возможностями для того, чтобы сформировать запас продовольственного зерна в интервенционном фонде в объеме 3 миллиона тонн уже в 2022 году.