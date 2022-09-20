МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Необходимо продолжать снимать все остающиеся препятствия для экспорта российских удобрения, в том числе аммиака, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Названы главные темы выступления России на Генассамблее ООН

По его словам, уже поступают сообщения о том, что фермеры в Западной Африке и за ее пределами выращивают меньше сельскохозяйственных культур из-за цены и проблем с доступностью удобрений.

"Необходимо продолжить устранение всех оставшихся препятствий для экспорта российских удобрений и их компонентов, в том числе аммиака", — сказал он в ходе выступления на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи.

Он указал, что эта продукция не подпадает под санкции — и ООН добивается успехов в устранении косвенных препятствий российскому экспорту.

"Еще одной серьезной проблемой является влияние высоких цен на газ на производство азотных удобрений. К этому тоже нужно относиться серьезно. Без принятия мер сейчас глобальная нехватка удобрений быстро превратится в глобальную нехватку продовольствия. Нам нужны действия по всем направлениям", — заявил он.