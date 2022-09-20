МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Египет заключил с Россией контракты на поставку почти 1,3 миллиона тонн пшеницы с начала украинского кризиса, заявила РИА Новости пресс-служба египетского министерства продовольственного обеспечения. Россия с 21 сентября снизит пошлину на экспорт пшеницы

"С начала украинского кризиса Египетское агентство по закупкам продовольствия (GASC) заключило контракты на поставки 1,294 миллиона тонн пшеницы", — рассказали в ведомстве.

На данный момент запасов пшеницы Египту хватает примерно на семь месяцев, остальных стратегически важных продуктов – как минимум на полгода, отметили в министерстве.

По их информации, поставки пшеницы из Индии помогут диверсифицировать источники закупок.