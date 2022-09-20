В Египте назвали объем импорта российской пшеницы с февраля
Египет закупил почти 1,3 миллиона тонн российской пшеницы с начала украинского кризиса
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Египет заключил с Россией контракты на поставку почти 1,3 миллиона тонн пшеницы с начала украинского кризиса, заявила РИА Новости пресс-служба египетского министерства продовольственного обеспечения.
"С начала украинского кризиса Египетское агентство по закупкам продовольствия (GASC) заключило контракты на поставки 1,294 миллиона тонн пшеницы", — рассказали в ведомстве.
На данный момент запасов пшеницы Египту хватает примерно на семь месяцев, остальных стратегически важных продуктов – как минимум на полгода, отметили в министерстве.
По их информации, поставки пшеницы из Индии помогут диверсифицировать источники закупок.