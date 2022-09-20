Президент Казахстана заявил о важности снятия санкций с продовольствия
Президент Казахстана Токаев заявил, что важно снять санкции с продовольствия и удобрений
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Необходимо вывести продовольствие и удобрения из-под санкций и ограничений, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Необходимо вывести продовольствие и удобрения из каких бы то ни было санкций и ограничений", — сказал он в ходе выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Неделя высокого уровня стартовала во вторник в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН. В мероприятии, открывающем новую годичную сессию Генассамблеи, традиционно принимают участие президенты, премьеры, министры.