МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Необходимо вывести продовольствие и удобрения из-под санкций и ограничений, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Гондурас выступил за продление зерновой сделки

"Необходимо вывести продовольствие и удобрения из каких бы то ни было санкций и ограничений", — сказал он в ходе выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Неделя высокого уровня стартовала во вторник в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН. В мероприятии, открывающем новую годичную сессию Генассамблеи, традиционно принимают участие президенты, премьеры, министры.