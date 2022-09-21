МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Вылов водных биоресурсов в РФ по итогам текущего года может составить около 5 миллионов тонн, сохранившись на уровне 2021 года, заявил в ходе 5-го Международного рыбопромышленного форума министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Минсельхоз подготовил распоряжение о Российском винодельческом форуме

"В 2021 году вылов водных биоресурсов превысил 5 миллионов тонн. В 2022-м, по планам, объемы должны быть на уровне прошлого года", — сказал Патрушев.

Кроме того, положительная динамика фиксируется в производстве аквакультуры. "В 2021 году объем составил более 350 тысяч тонн. В этом году рассчитываем на прибавку в 3-5%", — добавил министр.

Он подчеркнул, что текущие производственные показатели позволяют в полной мере обеспечивать внутренний рынок, поэтому нет сомнений, что и в нынешнем году будет полностью насыщен и внутренний рынок, и будет развиваться экспортный потенциал.

Министр отметил, что системная господдержка позволяет рыбохозяйственному комплексу вне зависимости от ситуации сохранять стабильные экономические и производственные показатели. "Так, в 2021 году оборот отраслевых организаций вырос на 16%, до 808 миллиардов рублей. Прибыль предприятий увеличилась на 70% и практически достигла 196 миллиардов рублей. Динамика первого полугодия позволяет рассчитывать на сохранение показателей на уровне прошлого года", — считает Патрушев.