МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Экспорт продукции АПК для России сейчас становится еще более приоритетным, чем раньше, заявила на конференции "Меры повышения конкурентоспособности российских экспортеров продукции АПК в условиях трансформации" гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина. Минэкономразвития высказалось об отмене пошлины на экспорт зерна

"Ни в коем случае нельзя сейчас думать о том, что экспорт не приоритетен. Экспорт АПК еще более приоритетен, чем это могло казаться раньше", — сказала Никишина.

По ее словам, последнее время он становится очень важным драйвером развития российской экономики, а меры поддержки экспорта продукции АПК показывают, что правительство уделяет огромное внимание тому, чтобы, несмотря на внешние вызовы, "экспортный потенциал продукции увеличивался и сохранялся, и расширял свое присутствие на тех рынках, которые на самом деле в нем нуждаются".

"Со своей стороны — РЭЦ, я лично — делали и сделаем все от нас зависящее для того, чтобы меры поддержки для сектора АПК не только сохранялись, но и увеличивались, и могли в максимальном комфорте, который возможен в текущих условиях, продолжать производить и продолжать экспортировать", — сказала Никишина.