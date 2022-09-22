МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Валовый сбор пшеницы в России в 2022 году может составить рекордные 100 миллионов тонн, это выше и рекорда 2017 года, и официальных оценок властей, следует из прогнозов экспертов зернового рынка. Госфонд России закупил более 30 тысяч тонн зерна 22 сентября

"По данным аналитиков, валовой сбор пшеницы может составить свыше 100 миллионов тонн, а ячменя — более 23 миллионов тонн", — говорится в материалах центра железнодорожного оператора "Русагротранс" (их приводит журнал "поле.рф", компании входят в состав "Деметра-холдинга", одного из крупнейших в РФ экспортеров зерна).

Прогноз валового сбора пшеницы скорректирован за счет высокой урожайности в восточных регионах Сибири: несмотря на серьезный недостаток влаги в мае, прошедшие летом дожди позволят Сибири выйти на уровень валового сбора выше среднего за последние пять лет — 10,3 миллиона тонн, говорится в материалах.

Оценка валового сбора ячменя, который может приблизиться к рекорду 2008 года (23,2 миллиона тонн), также увеличена в основном за счет Сибири и Урала. "С учетом ожидаемого рекорда по кукурузе — 16 миллионов тонн — и прочих зерновых, общий валовый сбор зерна в чистом весе может достигнуть 153 миллионов тонн — на 17,5 миллиона тонн выше предыдущего исторического рекорда 2017 года", — говорится в материалах.

В свою очередь аналитический центр "Совэкон" также повысил прогноз нового урожая пшеницы — до 100 миллионов тонн с 94,7 миллиона, а зерна в целом — до 151,4 миллиона тонн со 142,6 миллиона. "Прогноз был повышен на фоне высокого урожая яровой пшеницы в большинстве регионов России. Яровая пшеница обычно составляет около 30% от общего урожая", — говорится в обзоре.

"Совэкон" отмечает, что в Поволжье валовый сбор вырос больше всего, на 1,7 миллиона тонн, до 21 миллиона тонн, а урожайность — почти вдвое; кроме того, оценка урожая для Сибири увеличена на 1,3 миллиона тонн, до 10,7 миллиона тонн на фоне достаточного количества осадков.

РФ в 2022 году может собрать более 140 миллионов тонн зерна, сообщил накануне президент РФ Владимир Путин. Предыдущие оценки, озвученные Минсельхозом, предполагали валовый сбора зерна в 130 миллионов тонн, включая рекордные за всю историю страны 87 миллионов тонн пшеницы. До этого рекордный урожай в РФ был получен в 2017 году, когда было собрано 135,539 миллиона тонн зерна, в том числе 86,003 миллиона тонн пшеницы.