МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Валовый сбор пшеницы в России в 2022 году может составить рекордные 100 миллионов тонн, это выше и рекорда 2017 года, и официальных оценок властей, следует из прогнозов экспертов зернового рынка. В МИД ответили на предложение Байдена продлить зерновую сделку

"По данным аналитиков, валовой сбор пшеницы может составить свыше 100 миллионов тонн, а ячменя – более 23 миллионов тонн", — говорится в материалах центра железнодорожного оператора "Русагротранс" (их приводит журнал "поле.рф", компании входят в состав "Деметра-холдинга", одного из крупнейших в РФ экспортеров зерна).

Прогноз валового сбора пшеницы скорректирован за счет высокой урожайности в восточных регионах Сибири: несмотря на серьезный недостаток влаги в мае, прошедшие летом дожди позволят Сибири выйти на уровень валового сбора выше среднего за последние пять лет – 10,3 миллиона тонн, говорится в материалах.

Оценка валового сбора ячменя, который может приблизиться к рекорду 2008 года (23,2 миллиона тонн), также увеличена в основном за счет Сибири и Урала. "С учетом ожидаемого рекорда по кукурузе – 16 миллионов тонн — и прочих зерновых, общий валовый сбор зерна в чистом весе может достигнуть 153 миллионов тонн – на 17,5 миллиона тонн выше предыдущего исторического рекорда 2017 года", — говорится в материалах. Цены на пшеницу в США в среду достигли более чем двухмесячного максимума

В свою очередь аналитический центр "Совэкон" также повысил прогноз нового урожая пшеницы — до 100 миллионов тонн с 94,7 миллиона, а зерна в целом — до 151,4 миллиона тонн со 142,6 миллиона. "Прогноз был повышен на фоне высокого урожая яровой пшеницы в большинстве регионов России. Яровая пшеница обычно составляет около 30% от общего урожая", — говорится в обзоре.

"Совэкон" отмечает, что в Поволжье валовый сбор вырос больше всего, на 1,7 миллиона тонн, до 21 миллиона тонн, а урожайность — почти вдвое; кроме того, оценка урожая для Сибири увеличена на 1,3 миллиона тонн, до 10,7 миллиона тонн на фоне достаточного количества осадков.

РФ в 2022 году может собрать более 140 миллионов тонн зерна, сообщил накануне президент РФ Владимир Путин. Предыдущие оценки, озвученные Минсельхозом, предполагали валовый сбора зерна в 130 миллионов тонн, включая рекордные за всю историю страны 87 миллионов тонн пшеницы. До этого рекордный урожай в РФ был получен в 2017 году, когда было собрано 135,539 миллиона тонн зерна, в том числе 86,003 миллиона тонн пшеницы.