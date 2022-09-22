Минсельхоз: сбор овощей открытого грунта в России вырос до 2,2 миллиона тонн в 2022 году
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Сбор овощей открытого грунта в России в 2022 году вырос на 1,6% в сравнении с показателем на ту же дату прошлого года, до 2,2 миллиона тонн, сообщает Минсельхоз.
"В России продолжается сбор сезонных овощей. На сегодняшний день в организованном секторе уже получено 2,2 млн тонн продукции открытого грунта, что на 1,6% больше показателя прошлого года", — говорится в сообщении.
Министерство отмечает, что традиционными лидерами по производству грунтовых овощей являются Астраханская, Волгоградская, Московская, Ростовская, Саратовская, Воронежская области, Краснодарский и Ставропольский края, а также республики Северного Кавказа.
Кроме того, в этом году российские аграрии собрали 1,12 миллиона тонн тепличных овощей (+8%), в том числе 654,2 тысячи тонн огурцов (+7,4%) и 451 тысячу тонн томатов (+7,7%).
В десятку ведущих регионов в этом сегменте входят Липецкая, Московская, Волгоградская, Калужская, Новосибирская области, Краснодарский и Ставропольский края, республики Карачаево-Черкессия, Татарстан и Башкортостан, добавляет министерство.
https://1prime.ru/Agriculture/20220922/838222494.html