МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Сбор овощей открытого грунта в России в 2022 году вырос на 1,6% в сравнении с показателем на ту же дату прошлого года, до 2,2 миллиона тонн, сообщает Минсельхоз. В Минсельхозе назвали перспективные рынки для экспорта рыбной продукции

"В России продолжается сбор сезонных овощей. На сегодняшний день в организованном секторе уже получено 2,2 млн тонн продукции открытого грунта, что на 1,6% больше показателя прошлого года", — говорится в сообщении.

Министерство отмечает, что традиционными лидерами по производству грунтовых овощей являются Астраханская, Волгоградская, Московская, Ростовская, Саратовская, Воронежская области, Краснодарский и Ставропольский края, а также республики Северного Кавказа.

Кроме того, в этом году российские аграрии собрали 1,12 миллиона тонн тепличных овощей (+8%), в том числе 654,2 тысячи тонн огурцов (+7,4%) и 451 тысячу тонн томатов (+7,7%).

В десятку ведущих регионов в этом сегменте входят Липецкая, Московская, Волгоградская, Калужская, Новосибирская области, Краснодарский и Ставропольский края, республики Карачаево-Черкессия, Татарстан и Башкортостан, добавляет министерство.