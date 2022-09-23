БЛАГОВЕЩЕНСК (Башкирия), 23 сен — ПРАЙМ. Валовый сбор зерна в России в 2022 году может достигнуть рекордных 142 миллионов тонн, по пшенице также ожидаются очень высокие показатели, сообщила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Абрамченко отметила ключевую роль агрокомплекса в российской экономике

"Урожай зерновых в этом году у нас рекордный. Мы прогнозируем больше 140 миллионов тонн, может быть даже это будет 142 миллиона тонн. И по пшенице тоже очень высокий урожай", — сообщила Абрамченко.

РФ в 2022 году может собрать более 140 миллионов тонн зерна, сообщил в начале этой недели президент РФ Владимир Путин. Оценки, озвученные ранее Минсельхозом, предполагали валовый сбор зерна в 130 миллионов тонн, включая рекордные за всю историю страны 87 миллионов тонн пшеницы.

Аналитики зернового рынка накануне давали более высокие оценки, прогнозируя рекордные для страны 100 миллионов тонн по пшенице, а в целом по сбору зерна — более 150 миллионов тонн.

До этого рекордный урожай в РФ был получен в 2017 году, когда было собрано 135,539 миллиона тонн зерна, в том числе 86,003 миллиона тонн пшеницы.