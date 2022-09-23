БЛАГОВЕЩЕНСК (Башкирия), 23 сен — ПРАЙМ. Власти РФ сохранят все меры поддержки российского АПК, на отрасль в текущих условиях возложена большая ответственность, сообщила журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко. Россия может собрать рекордный урожай зерна в этом году

"Обязательно", — сказала вице-премьер, отвечая на вопрос о том, будут ли сохранены для аграриев все действующие меры поддержки.

"Я хочу сказать, что АПК – это один из флагманов развития экономики. Сейчас на него, как, впрочем, и в пандемию, делается ставка. Президентом поставлена задача обеспечить рост отрасли на 3%, поэтому меры поддержки мы все сохраняем", — добавила она.

"И фактически вот в этих непростых условиях формирование бюджета с точки зрения секвестра никак не коснулось агропромышленного комплекса", — подчеркнула Абрамченко.