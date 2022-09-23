БЛАГОВЕЩЕНСК (Башкирия), 23 сен — ПРАЙМ. Власти РФ пока не видят оснований для того, чтобы отменять пошлины на экспорт зерновых культур, сообщила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Россия может собрать рекордный урожай зерна в этом году

"На сегодняшний день Минэкономразвития с Минсельхозом анализируют ситуацию на мировом продовольственном рынке и внутри РФ, и принимают взвешенные сбалансированные решения. Вот пока, по оценкам наших профильных ведомств, нет условий для того, чтобы пошлину отменять", — сообщила Абрамченко.

Российский зерновой союз (РЗС) в начале недели обратился к президенту РФ Владимиру Путину и в правительство с предложением отказаться от взимания плавающей экспортной пошлины на зерно и вывозных пошлин на подсолнечное масло, поскольку высокий урожай стал фактором почти безостановочного падения внутренних цен. Все это, по мнению РЗС, создает риски утраты частью аграриев финансовой устойчивости, которые могут осложнить процесс озимого сева.

"Этот вопрос (про отмену пошлин — ред.) задается постоянно", — заметила Абрамченко. Она подчеркнула, что решение о введении пошлин правительство принимало взвешенно и согласовывало на всех уровнях, а связаны эти меры были с тем, чтобы не импортировать в РФ мировую продовольственную инфляцию. Абрамченко отметила ключевую роль агрокомплекса в российской экономике

"Вы помните, как непросто было сдерживать цены на подсолнечное масло, на сахар, в пандемию у нас гречка скакала. Поэтому задача — не импортировать чужую инфляцию; было принято решение проанализировать опыт углеводородов, нефтепродуктов и аналогичную демпферную пошлину применить для зерновых и масличных культур", — напомнила вице-премьер.

Российские аграрии в 2022 году могут собрать рекордный урожай зерна и масличных, но в условиях, когда на фоне санкций экспорт этих культур может сократиться, очень важно помочь аграриям сохранить урожай с минимальными издержками, сообщил в пятницу гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.