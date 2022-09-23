МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Рост цен на помидоры и огурцы, выращиваемые в закрытом грунте, в 2022 году в России может составить до 15%, но в 2023 году, скорее всего, замедлится до 5%, сообщила генеральный директор аналитической компании "Технологии Роста" Тамара Решетникова. В России вырос сбор овощей открытого грунта в 2022 году

"Среднегодовые цены… в этом году однозначно вырастут в среднем по году не меньше, чем на 14-15%. В следующем, 2023 году, по нашим оценкам, рост продолжится, хотя скорость прироста безусловно снизится, и если не случится ничего дополнительного, по нашим расчетам, цены на томаты и огурцы вырастут в пределах 5% по отношению к уже очень высокой базе текущего года", — сказала Решетникова на конференции "Растениеводство России-2022/23", организованной журналом "Агроинвестор".

Так, уже за первые семь месяцев цены производителей на тепличный огурец выросли на 7% по отношению к такому же периоду прошлого года, а цена на томаты — на 15%, добавила она, отметив также рост доли реализации тепличной продукции в объеме реализации всей продукции АПК — "в этом году вплотную приблизится к 2%".

"В этом году, по нашим предварительным расчетам, выручка от реализации тепличной продукции составит не менее 160 миллиардов рублей. Такие впечатляющие результаты были достигнуты за счет технического перевооружения отрасли за годы после введения продэмбарго. И в настоящее время Россия – фактически единственная страна, где доля теплиц современного типа в площадях гораздо, ощутимо больше, чем доля грунтовых теплиц", — заметила Решетникова.

Объем урожая овощей в закрытом грунте в 2022 году она оценивает порядка в 1,6 миллиона тонн, в два раза больше, чем до продэмбарго. Между тем, скорость прироста валового сбора после высоких темпов на уровне 15-17% будет ниже, так как в отрасль гораздо меньше приходит непрофильных инвесторов, чем 5-6 лет назад. Но выручка от реализации растет быстрее, чем валовый сбор, и отрасль сохраняет повышательный тренд, заметила эксперт. "Это подтверждает еще и то, что люди не особенно снижают потребление свежих овощей, хотя цены на них к бюджетным не относятся", — сказала Решетникова.

Она обратила внимание, что сохраняется и тренд на консолидацию отрасли. "Мы видим по итогам прошлого года, что производство огурцов на 55% был рынок свободной конкуренции, а порядка 45% принадлежало крупнейшим российским компаниям. В 2023 году в сегменте огурцов, по нашим прогнозам, влияние агрохолдингов еще более увеличится, и их продукция будет занимать более половины рынка. В сегменте томатов, по нашим прогнозам, консолидация будет еще более сильно выраженной", — заключила эксперт.