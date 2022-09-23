МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Объем валового сбора масличных культур в России в 2022 году может составить рекордные 28 миллионов тонн, мощностей для переработки достаточно, сообщил на конференции "Растениеводство России-2022/23" исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. Эксперт спрогнозировала замедление роста цен на тепличные томаты и огурцы

"Урожай растет, мы ждем в этом году очередной рекорд. По нашим оценкам, около 28 миллионов тонн масличных (подсолнечник, рапс, соя — ред.) будет собрано. С учетом того объема мощностей, которые у нас в этом сезоне будут функционировать, это около 30 миллионов тонн, мы в полном объеме переработаем тот объем, который планируется, — это около 26 миллионов тонн к переработке", — сказал Мальцев.

Что касается экспорта, то он в текущем году ожидается на уровне 1,3 миллиона тонн, продолжил глава Масложирового союза. Он напомнил, что в 2021 году показатель также показал снижение, составив около 1,5 миллиона тонн против 3 миллионов тонн в 2020 году — динамика обусловлена защитными мерами Минсельхоза. Объем экспорта переработанной продукции, в частности, по растительным маслам, ожидается в текущем году в объеме свыше 7 миллиона тонн.

"Поскольку урожай масличных во всем мире достаточно хороший, то сегодня можно сказать, что тренд сохранится горизонтальный. Оснований для роста цен мы не видим", — сказал Мальцев. "Единственное, что может повлиять на ситуацию – курсовая составляющая, которая не планируется к повышению, поэтому цены сохранятся примерно на текущих уровнях. По разным оценкам с точки зрения маржинальности, мы считаем, что это поддержит масличные как самые маржинальные культуры", — добавил он.