Глава МИД Турции: страна увидела четкие заявления США и ЕС по выводу агропродукции России на рынки
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Турция увидела четкие заявления от США и Евросоюза об отсутствии в дальнейшем препятствий для вывода российской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Об этом заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что Москва ожидает от Анкары и генсека ООН Антониу Гутерреша, чтобы они добились от США и Европы снятия препятствий по экспорту российских зерна и удобрений на мировые рынки.
"Хоть и российская сельхозпродукция не попадала под санкции, но есть препятствия в плане логистики, страхования судов и платежей. О том, что этих препятствий не будет, мы увидели в четких заявлениях от США и ЕС", — сказал турецкий министр.
Чавушоглу подчеркнул, что провел переговоры с представителями ООН в Анкаре по вопросу вывода российской продукции на рынки.
В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из России сделка пока не работает.
https://1prime.ru/Agriculture/20220926/838249237.html