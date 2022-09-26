МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Турция увидела четкие заявления от США и Евросоюза об отсутствии в дальнейшем препятствий для вывода российской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Об этом заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу. В Турции сообщили о работе с ООН над выходом российского зерна на рынки

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что Москва ожидает от Анкары и генсека ООН Антониу Гутерреша, чтобы они добились от США и Европы снятия препятствий по экспорту российских зерна и удобрений на мировые рынки.

"Хоть и российская сельхозпродукция не попадала под санкции, но есть препятствия в плане логистики, страхования судов и платежей. О том, что этих препятствий не будет, мы увидели в четких заявлениях от США и ЕС", — сказал турецкий министр.

Чавушоглу подчеркнул, что провел переговоры с представителями ООН в Анкаре по вопросу вывода российской продукции на рынки.

В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из России сделка пока не работает.