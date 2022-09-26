МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Россия на фоне введенных санкций была вынуждена искать новые экспортные рынки лишь для очень небольшого перечня продуктов, сообщил руководитель Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе Дмитрий Краснов. В Италии назвали российское сельское хозяйство "триумфом Путина"

"Остаемся на наших традиционных рынках, и у нас появляются новые направления. Турция, Китай, Казахстан, страны Персидского залива, Северная Африка – те регионы и страны, с которыми мы работаем. Поэтому, если у нас действительно возникла необходимость поиска новых рынков, то она возникла для достаточно ограниченного списка продуктов, которые попали под прямые санкции ЕС и США – и это прежде всего кормовые, жом и некоторые виды рыбы, краб", — сказал Краснов на пресс-конференции.

"Для этих продуктов, по сути дела, действительно вызов был более серьезный, чем для другой экспортной продукции. Но динамика поиска новых рынков и последних отчетов показывает, что эта задача решается", — добавил он.

Краснов напомнил, что Россия играет важную роль в обеспечении мировой продовольственной безопасности, обеспечивая 16% мирового экспорта пшеницы, 25% мирового экспорта подсолнечного масла и 4% мировых поставок рыбы и морепродуктов.

Так, сегодня на экспорт поставляется 16% продукции, производимой российским АПК, продолжил руководитель "Агроэкспорта", отметив существенные объемы экспорта подсолнечного масла и зерна: в сезоне 2021-2022 на экспорт было отправлено 53% произведенного подсолнечного масла и 43% пшеницы. При этом параллельно меняется структура экспортных поставок.

"За последние 3 года (с 2018 по 2021) доля продукции верхних и средних переделов увеличилась на 10 процентных пунктов, и в 2021 году превысила 41% от общего объема экспорта продукции АПК. Если в 2018 году тонна российской продукции, поставленной на экспорт, в среднем стоила 323 доллара, то в 2021 году средняя стоимость тонны российского экспорта была уже 522 доллара – рост на 62%", — сообщил Краснов.