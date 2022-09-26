МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Объем покупок зерна на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московской биржи) в интервенционный фонд России по итогам торгов 26 сентября составил 22,95 тысячи тонн на общую сумму 343,703 миллиона рублей, следует из материалов НТБ. Власти объяснили необходимость экспортной пошлины на зерно

В понедельник было закуплено 2,7 тысячи тонн мягкой пшеницы третьего класса урожая 2021 года на 42,768 миллиона рублей, 10,8 тысячи тонн мягкой пшеницы третьего класса урожая 2022 года на 162,682 миллиона рублей и 9,45 тысячи тонн мягкой пшеницы четвертого класса урожая 2022 года — на 138,254 миллиона.

Согласно данным биржи, всего в интервенционный фонд РФ за период с 1 августа (дата начала торгов) по текущую дату было закуплено 374,49 тысячи тонн зерна на 5,684 миллиарда рублей. Следующие торги в рамках государственных закупочных интервенций запланированы на 27, 28, 29 и 30 сентября, а также на 3 октября.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, применяемый для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но сами интервенции пока не проводились. Закупочные интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2021-2022 годов и сахара производства 2021-2023 годов.

В планах Минсельхоза — сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна и 250 тысяч тонн сахара; при этом министерство сообщало, что располагает всеми возможностями для того, чтобы сформировать запас продовольственного зерна в интервенционном фонде в объеме 3 миллиона тонн уже в 2022 году.