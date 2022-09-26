МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Объем кредитования сезонных полевых работ в России по состоянию на 21 сентября составил 787,4 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 40,1%, сообщает Минсельхоз. Минсельхоз рассказал о закупках зерна в госфонд России в 2022 году

"По состоянию на 21 сентября общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 787,4 миллиарда рублей. Это на 40,1% выше уровня аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в том числе Россельхозбанком выдано 542,5 миллиарда рублей, Сбербанком — 244,9 миллиарда.

За аналогичный период прошлого года кредитование предприятий АПК на эти цели составило 558,6 миллиарда рублей, в том числе со стороны Россельхозбанка — на сумму 400,4 миллиарда рублей, Сбербанка — 158,2 миллиарда.