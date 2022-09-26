МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Доля пшеницы пятого класса, или фуражной, в урожае 2022 года заметно выше, чем год назад, следует из материалов ФГБУ "Россельхозцентр". Эксперты спрогнозировали рекордный урожай пшеницы в России

По данным учреждения, на 23 сентября было обследовано порядка 11,55 миллиона тонн пшеницы урожая 2022 года (15,2% от валового сбора). Предварительная оценка качества зерна показала, что доля пшеницы пятого класса составила 2,31 миллиона тонн, или 20% обследованного зерна. Годом ранее на ту же дату учреждение обследовало порядка 15,83 миллиона тонн пшеницы (21,7% от валового сбора); тогда на долю пшеницы пятого класса пришлось 15,5% обследованного зерна (2,453 миллиона тонн).

Фуражное зерно предназначено для кормления сельскохозяйственных животных, пшеница 1-4 классов, с содержанием клейковины от 18% до 32%, предназначена для продовольственных целей. Согласно материалам, доля пшеницы первого класса (клейковины от 32% и выше) на 23 сентября текущего года составила 0,02% от обследованного зерна пшеницы, а годом ранее на ту же дату — 0,3%; доля пшеницы второго класса составила 0,2% против 0,3% годом ранее.

В свою очередь, на долю пшеницы третьего класса на 23 сентября 2022 года пришлось 37,4% обследованного зерна (41,8% годом ранее), а пшеницы четвертого класса (содержание клейковины от 18% до 22%) было выявлено 42,4% против 41,7% на 23 сентября 2021 года.

РФ в 2022 году может собрать рекордные 142 миллионов тонн зерна, сообщила в конце прошлой недели вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Оценки, озвученные ранее Минсельхозом, предполагали валовый сбор зерна в 130 миллионов тонн, включая рекордные за всю историю страны 87 миллионов тонн пшеницы.

Аналитики зернового рынка дают более высокие оценки, прогнозируя рекордные для страны 100 миллионов тонн по пшенице, а в целом по сбору зерна — более 150 миллионов тонн. До этого рекордный урожай в РФ был получен в 2017 году, когда было собрано 135,539 миллиона тонн зерна, в том числе 86,003 миллиона тонн пшеницы.