2022-09-27T13:26:03+03:00

2022-09-27T13:26:03+03:00

2022-09-27T13:26:03+03:00

2022

https://1prime.ru/Agriculture/20220927/838264860.html

Путин заявил, что санкции ухудшают продовольственную ситуацию в мире

Сельское хозяйство

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ПУТИН: САНКЦИИ УХУДШАЮТ ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ СИТУАЦИЮ В МИРЕ, ЭТО НЕ СВЯЗАНО СО СПЕЦОПЕРАЦИЕЙ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛЕЖИТ НА КОЛЛЕКТИВНОМ ЗАПАДЕ Новость дополняется ПРАЙМ, 27.09.2022

сельское хозяйство, экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60