2022-09-27T13:26:03+03:00
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2022-09-27T13:26:03+03:00
2022
https://1prime.ru/Agriculture/20220927/838264860.html
Путин заявил, что санкции ухудшают продовольственную ситуацию в мире
Сельское хозяйство
Новости
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ПУТИН: САНКЦИИ УХУДШАЮТ ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ СИТУАЦИЮ В МИРЕ, ЭТО НЕ СВЯЗАНО СО СПЕЦОПЕРАЦИЕЙ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛЕЖИТ НА КОЛЛЕКТИВНОМ ЗАПАДЕ Новость дополняется ПРАЙМ, 27.09.2022
сельское хозяйство, экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. ПУТИН: САНКЦИИ УХУДШАЮТ ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ СИТУАЦИЮ В МИРЕ, ЭТО НЕ СВЯЗАНО СО СПЕЦОПЕРАЦИЕЙ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛЕЖИТ НА КОЛЛЕКТИВНОМ ЗАПАДЕ
Новость дополняется