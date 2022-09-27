МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Общий урожай зерновых в Ростовской области по итогам уборки прогнозируется в объеме более 15 миллионов тонн, сообщил губернатор региона Василий Голубев. Россия сможет экспортировать зерно и закрыть свои потребности, заявил Путин

"Общий сбор зерновых по итогам всей уборки мы прогнозируем более 15 миллионов тонн", — сказал Голубев на совещании у президента РФ Владимира Путина о ходе сезонных полевых работ.

Он уточнил, что в августе в регионе завершили обмолот ранних зерновых и зернобобовых, сбор составил 14,7 миллиона тонн, 90% которых — это продовольственное зерно, и теперь приступили к уборке поздних зерновых культур.