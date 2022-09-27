МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Урожайность по целому ряду культур в РФ в 2022 году выше прошлогодней — не только зерна, но также и сахарной свеклы, сои, плодов и ягод, сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на совещании у президента РФ Владимира Путина, посвященного ходу сезонных полевых работ. Эксперты спрогнозировали рекордный урожай пшеницы в России

"Помимо зерна, на данный момент урожайность выше прошлогодней по целому ряду сельхозкультур. В частности, сахарной свеклы собрано 12 миллионов тонн, прогнозируем урожай свыше 43 миллионов. Активно ведется уборка сои, намолочено 850 тысяч тонн. Рассчитываем на рекордный объем в размере 5,4 миллиона", — сообщил министр.

Кроме того, в ходе недавно начавшейся уборки подсолнечника уже собрано 2,2 миллиона тонн, а итоговый урожай этой культуры ожидается на уровне 15 миллионов. "Картофель выкопан с половины площадей, накопано 3,5 миллиона тонн. Рассчитываем на объем около 7 миллионов", — сказал Патрушев.

Овощи открытого грунта уже убраны с половины площади, что по темпам сопоставимо с 2021 годом, а совокупно с тепличным урожай овощей ожидается на уровне 6,8 миллиона тонн.

"И наконец, темпы уборки плодов и ягод тоже опережают прошлогодние. На текущую дату собрано 554 тысячи тонн, по плану выйдем на рекордные 1,5 миллиона", — подчеркнул министр.