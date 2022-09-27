МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ планирует нарастить посевные площади в 2023 году на 200 тысяч гектаров, с обеспеченностью ресурсами под посевную существенных проблем нет, сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на совещании у президента РФ Владимира Путина, посвященном ходу сезонных полевых работ. Патрушев назвал импортозамещение основной задачей в условиях санкций

"Совместно с коллегами мы в субъектах планируем весеннюю посевную уже 2023 года. В частности, уже предварительно проработана структура посевных площадей. В том числе напомню, что площадь под урожай 2022 года превысила 82 миллиона гектаров. Стремимся к тому, чтобы в следующем году прибавка составила еще около 200 тысяч гектаров… И конечно, прорабатываем обеспечение наших аграриев необходимыми ресурсами. На данный момент существенных проблем мы не видим", — сообщил Патрушев.

Так, министерство совместно с Минпромторгом и регионами утвердило план закупки удобрений, на основании которого с начала года аграрии приобрели 4 миллиона тонн удобрений — на 420 тысяч тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года. "Планируем, что общий объем закупки удобрений в текущем году составит 5 миллионов тонн", — сказал Патрушев.

Он добавил, что в начале года были определенные сложности в части сельхозтехники, но сейчас ситуация с поставками стабилизируется. По его словам, нет перебоев с поставками горюче-смазочных материалов, а уровень приобретения дизельного топлива превышает показатели прошлого года.

Патрушев также обратил внимание на то, что обеспеченность для проведения озимого сева "практически стопроцентная". По его словам, хотя весной сельхозтоваропроизводители столкнулись со сложностями в закупках этой продукции, сейчас удалось использовать возможности собственной селекции либо переориентироваться на дружественные страны.

По словам министра, сейчас озимыми засеяно порядка 9 миллионов гектаров, или 47% от прогноза. "Должен сказать, что в связи с достаточно тяжелыми погодными условиями здесь есть некоторое отставание от темпов прошлого года. Но при этом стараемся завершить работы в оптимальные агротехнологические сроки, сохранив всю запланированную структуру посевных площадей", — отметил Патрушев.