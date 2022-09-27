МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Россия в 2022 году по сравнению с 2021 годом произведет больше молока, а также увеличит производство скота и птицы, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на совещании у президента страны Владимира Путина, посвященном ходу сезонных полевых работ. Минсельхоз заявил о высокой урожайности культур в этом году

"В животноводстве по итогам года прогнозируем увеличение показателей. Так, за восемь месяцев производство скота и птицы составило 8,5 миллиона тонн, это на 440 тысяч тонн больше, чем за аналогичный период 2021 года. Прогноз производства по итогам года – 16 миллионов тонн", — сказал Патрушев.

"Производство молока за восемь месяцев достигло 12,7 миллиона тонн, это на 430 тысяч тонн больше, чем годом ранее. В 2022 году рассчитываем выйти на 32,5 миллиона тонн", — добавил министр.

Согласно данным Росстата, производство скота и птицы на убой в РФ в 2021 году по сравнению с 2020 годом в хозяйствах всех категорий выросло на 0,3% — до 15,7 миллиона тонн (в живом весе), производство молока выросло на 0,2% и составило 32,3 миллиона тонн.

В отношении продукции пищевой и перерабатывающей промышленности в целом по основным категориям отмечается рост, сообщил Патрушев, уточнив, что по итогам года планируется выйти на объемы "не ниже прошлогодних".

"Таким образом, Владимир Владимирович, текущие производственные показатели позволяют в полной мере исполнять Доктрину продовольственной безопасности, то есть обеспечивать внутренний рынок и продолжать развивать экспорт",- заключил министр.