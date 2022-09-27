Сельхозтехника в Ростовской области на 90% отечественного производства
Губернатор: сельхозтехника на полях Ростовской области на 90% отечественного производства
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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Сельскохозяйственная техника, которую используют на полях аграрии Ростовской области, на 90% отечественного производства, сообщил губернатор Василий Голубев.
По его словам, на протяжении более 10 лет регион субсидирует 20% покупки сельскохозяйственной техники российских предприятий.
"Это дало хорошие результаты на сегодня. Вместе с федеральной поддержкой это позволило нам обеспечить техникой 90% отечественного производства на полях Ростовской области. И мы здесь продолжаем эту работу во взаимодействии с нашими предприятиями, производителями сельхозтехники на территории области", — сказал Голубев на совещании о ходе сезонных полевых работ в режиме видео-конференц-связи.