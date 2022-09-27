МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ в 2023 году планирует увеличить поддержку приобретения семян отечественной селекции и при этом ограничить импорт зарубежных, сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на совещании у президента РФ Владимира Путина, посвященном ходу сезонных полевых работ. Минсельхоз заявил о высокой урожайности культур в этом году

"Совместно с бизнесом мы выработали подходы по наращиванию импортозамещения в данном сегменте. Будем внедрять их уже со следующего года, в том числе мы планируем увеличить поддержку приобретения семян отечественной селекции и при этом ограничить импорт зарубежных", — сообщил Патрушев.

Он добавил, что сейчас прорабатываются системные меры поддержки для наращивания собственного производства семян: в частности, в регионах увеличены площади закладки семенных участков, а в ведение министерства передано 11 научных учреждений, девять из которых заняты селекцией сельхозкультур.

Патрушев также сообщил президенту о финансовой поддержке АПК: так, субъектам РФ непосредственно для сельхозтоваропроизводителей на 2022 год было распределено более 94 миллиардов рублей, и на текущую дату по основным механизмам поддержки средства до конечных получателей доведены практически на 86%.

"Это значительно больше, чем в предыдущие годы на аналогичную дату. В ближайшее время планируется дополнительно направить еще 10 миллиардов рублей в регионы на поддержку производства зерновых. Будем контролировать их оперативное распределение", — сказал министр, уточнив, что возможность авансирования затрат аграриев позволила существенно ускорить доведение финансирования регионами.