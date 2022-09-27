МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Объем покупок зерна на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московской биржи) в интервенционный фонд РФ по итогам торгов 27 сентября составил 24,03 тысячи тонн на общую сумму 353,37 миллиона рублей, следует из материалов НТБ. В Ростовской области спрогнозировали высокий урожай зерна

Во вторник было закуплено 10,8 тысячи тонн мягкой пшеницы третьего класса урожая 2022 года на 159,489 миллиона рублей и 13,23 тысячи тонн мягкой пшеницы четвертого класса урожая 2022 года — на 193,882 миллиона.

Согласно данным биржи, всего в интервенционный фонд РФ за период с 1 августа, с начала торгов, было закуплено 398,52 тысячи тонн зерна на 6,038 миллиарда рублей.

Следующие торги в рамках государственных закупочных интервенций запланированы на 28, 29 и 30 сентября, а также на 3 октября.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, применяемый для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но сами интервенции пока не проводились. Закупочные интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2021-2022 годов и сахара производства 2021-2023 годов.

В планах Минсельхоза — сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна и 250 тысяч тонн сахара; при этом министерство сообщало, что располагает всеми возможностями для того, чтобы сформировать запас продовольственного зерна в интервенционном фонде в объеме 3 миллиона тонн уже в 2022 году.