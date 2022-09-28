МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Минсельхоз России на фоне достаточного объема производства сахара в этом году ожидает стабилизации или дальнейшего снижения цены на него, сообщила первый замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут. В Минсельхозе рассказали об ожидаемом экспорте товаров АПК в 2022 году

"Поскольку сахара у нас будет в этом году достаточный объем, мы произведем порядка 6,2 миллиона тонн и полностью закроем свои потребности, мы ожидаем, что цена на сахар стабилизируется, может быть, несколько снизится", — сообщила Лут на заседании аграрного комитета Госдумы.

Согласно опубликованным в прошлую среду данным Росстата, цена на сахар в России снижается третью неделю подряд. В период с 13 по 19 сентября она опустилась на 0,25%, а за две предыдущие недели — на 0,82% и 0,1% соответственно. При этом с начала года сахар подорожал на 31%.

Лут также добавила, что на случай возможных перекосов на рынке "остается еще 120 тысяч тонн возможности завезти сахара-сырца" (в рамках квоты на беспошлинный ввоз — ред.) чтобы цена сохранялась на равновесном уровне.