МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Минсельхоз России сохраняет планы закупить в интервенционный фонд 3 миллиона тонн зерна при условии, что темпы закупок не изменятся, сообщила первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Россия сможет экспортировать зерно и закрыть свои потребности, заявил Путин

"Все сейчас везут активно (зерно — ред.) на элеваторы, поэтому здесь, если у нас будет такой спрос, какой наблюдается сейчас, то до конца года мы закупим 3 миллиона тонн, как и планировали", — сообщила Лут на заседании аграрного комитета Госдумы.

Она уточнила, что на текущий момент в интервенционный фонд закуплено порядка 400 тысяч тонн пшеницы по средней цене 14 тысяч рублей за тонну пшеницы. "Активно очень пошли покупки, соответственно, за каждый день мы покупаем от 25 до 30 тысяч тонн зерна", — сказала Лут.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, применяемый для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но сами интервенции пока не проводились. Закупочные интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2021-2022 годов и сахара производства 2021-2023 годов.

В планах Минсельхоза — сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна и 250 тысяч тонн сахара; при этом министерство сообщало, что располагает всеми возможностями для того, чтобы сформировать запас продовольственного зерна в интервенционном фонде в объеме 3 миллиона тонн уже в 2022 году.