МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ ждет роста внутренних цен на пшеницу вслед за подъемом мировых цен, сообщила первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Россия с 28 сентября снизит пошлину на экспорт пшеницы

"Объективно мы понимаем, что цена будет на пшеницу расти мировая, сейчас она уже начала рост. Те контракты, которые сейчас заключатся – протеин (содержание в пшенице — ред.) 10,5-11,5% — 320 долларов за тонну, выше 12,5% — от 340 долларов. Пока стоим на этих ценах, мы ожидаем, что это будет увеличиваться… соответственно, внутренняя цена тоже будет расти", — сообщила Лут на заседании аграрного комитета Госдумы.

Она напомнила, что цены на основные сельхозкультуры – зерно, ячмень, кукурузу, — сейчас снижаются за счет давления объема урожая, который есть на внутреннем рынке, а также из-за укрепления рубля к доллару.

"Если посмотреть на стоимость сельхозпродукции в долларах по курсу текущего и предыдущего года, то у нас с вами одинаковая цена, но так как курс укрепился уже сейчас на 14 рублей по отношению к аналогичному периоду прошлого года, то в паритете наша цена падает", — пояснила замминистра. В Кремле призвали к дополнительным усилиям для выполнения зерновой сделки

"Поэтому мы ожидаем, что курс будет ослабляться в начале следующего года, то есть во второй половине нашего сезона. Плюс у нас был определенный провал по экспортным позициям, по пшенице, по кукурузе, что было связано с подписанием "зерновой сделки" и ожиданием большого объема товара со стороны Украины", — добавила она.

Между тем, с Украины по черноморскому бассейну "вышло всего 1,5 миллиона тонн пшеницы за все время", и этот объем на рынке практически не виден, отметила Лут, добавив, что основной экспорт пришёлся на кукурузу.