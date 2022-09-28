Минсельхоз предупредил о росте внутренней стоимости пшеницы вслед за подъемом мировых цен
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ ждет роста внутренних цен на пшеницу вслед за подъемом мировых цен, сообщила первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.
"Объективно мы понимаем, что цена будет на пшеницу расти мировая, сейчас она уже начала рост. Те контракты, которые сейчас заключатся – протеин (содержание в пшенице — ред.) 10,5-11,5% — 320 долларов за тонну, выше 12,5% — от 340 долларов. Пока стоим на этих ценах, мы ожидаем, что это будет увеличиваться… соответственно, внутренняя цена тоже будет расти", — сообщила Лут на заседании аграрного комитета Госдумы.
Она напомнила, что цены на основные сельхозкультуры – зерно, ячмень, кукурузу, — сейчас снижаются за счет давления объема урожая, который есть на внутреннем рынке, а также из-за укрепления рубля к доллару.
"Если посмотреть на стоимость сельхозпродукции в долларах по курсу текущего и предыдущего года, то у нас с вами одинаковая цена, но так как курс укрепился уже сейчас на 14 рублей по отношению к аналогичному периоду прошлого года, то в паритете наша цена падает", — пояснила замминистра.
"Поэтому мы ожидаем, что курс будет ослабляться в начале следующего года, то есть во второй половине нашего сезона. Плюс у нас был определенный провал по экспортным позициям, по пшенице, по кукурузе, что было связано с подписанием "зерновой сделки" и ожиданием большого объема товара со стороны Украины", — добавила она.
Между тем, с Украины по черноморскому бассейну "вышло всего 1,5 миллиона тонн пшеницы за все время", и этот объем на рынке практически не виден, отметила Лут, добавив, что основной экспорт пришёлся на кукурузу.
https://1prime.ru/Agriculture/20220928/838282336.html