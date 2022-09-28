МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Россия в текущем году выполнит показатели Доктрины продовольственной безопасности по большинству позиций, но в целом по овощам, а также молоку пока лишь движется к выполнению ее показателей, сообщила первый замглавы Минсельхоза РФ Оксана Лут. Минсельхоз предупредил о росте внутренних цен на пшеницу

"Мы выполним по Доктрине продбезопасности зерно, масло, сахар, мясо и мясопродукты – порядка 16 миллионов тонн, у нас будет рост на 2% по сравнению с 2021 годом. По рыбе тоже будет выполнение. По картофелю мы надеемся, что если соберем 7 миллионов тонн, то превысим уровень продовольственной безопасности… По овощам фактически движемся к достижению", — сообщила Лут на заседании аграрного комитета Госдумы.

"У нас остается две позиции, по которым надо еще работать – это фрукты и ягоды, и молоко. По молоку в текущем году мы планируем сделать 32,5 миллиона тонн с учетом сектора личных подсобных хозяйств; это тоже будет прирост на 170 тысяч тонн в основном за счет организованного сектора и фермерских хозяйств", — добавила она.

Что касается уборочной кампании, продолжила она, то сегодня почти закончена уборка пшеницы и ячменя, началась — кукурузы и подсолнечника. Сбор подсолнечника, по словам Лут, ожидается в объеме 15 миллионов тонн, рапса — рекордный урожай порядка 4 миллиона тонн, а сои — в 5,3 миллиона тонн, и это движение к полной самообеспеченности до 2026 года. Россия увеличит производство молока, скота и птицы в 2022 году

Сбор риса ожидается в объеме 0,9 миллиона тонн. "У нас будет большое падение объемов производства по рису в связи с аварией на Федоровском гидроузле, но тем не менее, упадем мы несильно, поэтому продовольственную безопасность сможем обеспечить", — уточнила она.

Cахарной свеклы может быть собрано порядка 43,5 миллиона тонн, что позволит произвести 6,2 миллиона тонн сахара: таким образом, при внутреннем потреблении в 5,8 миллиона тонн сохранится определенный экспортный потенциал, добавила Лут. Таким образом, АПК РФ работает в штатном режиме, позволяя выполнять показатели государственной программы и сохранять объемы производства с учетом их тенденции к увеличению, уверена первый замминистра.