МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Минсельхоз России будет оценивать возможности индексации цен на минеральные удобрения только в случае роста цен на сельхозпродукцию, сообщила первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Минсельхоз рассказал о работе по обеспечению продовольственной безопасности

"Мы вернемся к вопросу индексации цен на минеральные удобрения, когда у нас начнет расти цена на нашу сельхозпродукцию", — сообщила Лут на заседании аграрного комитета Госдумы. Одним из оснований для принятия такого рода решений является индекс доступности цен на минудобрения, рассчитанный на основании методики, согласованной Минэкономразвития и Минпромторгом РФ.

"Индекс снизился ниже единицы при текущих ценах на сельхозпродукцию и текущих ожидаемых ценах на минудобрения, поэтому председателем правительства было принято решение о неиндексации цены на минудобрения. Поэтому цены должны сохраниться на том летнем уровне, как они были у нас зафиксированы", — пояснила Лут.

Таким образом, к вопросу индексации цен на минеральные удобрения можно будет вернуться, если начнет расти цена на сельхозпродукцию. "То есть мы будем смотреть: если индекс будет единица – будем разрешать индексировать цены, если меньше единицы – значит, сидим в тех ценах, все наши сельхозпроизводители должны быть уверены, что смогут приобрести минеральные удобрения", — добавила она.

Минсельхоз совместно с Минпромторгом и регионами утвердило план закупки удобрений, на основании которого с начала года аграрии приобрели 4 миллиона тонн удобрений — на 420 тысяч тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Общий объем закупки удобрений в текущем году составит 5 миллионов тонн.

В мае Минпромторг сообщал, что профильные министерства обсуждают возможность индексации фиксированных цен на минудобрения для аграриев РФ. Стоимость минеральных удобрений для российских сельхозпроизводителей с сентября прошлого года зафиксирована на уровне мая-июля 2021 года.