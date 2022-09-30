МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Первый за восемь лет урожай риса, выращенный за счет полива водой из Северо-Крымского канала, начали собирать в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Минсельхоз заявил о высокой урожайности культур в этом году

"30 сентября в Крыму стартует уборка риса. Первый за 8 лет посев стал возможным только благодаря нашим доблестным воинам. Именно они разблокировали Северо-Крымский канал, с их помощью крымчане получили доступ к днепровской воде", — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Ожидается, что урожай составит порядка 4 тысяч тонн, из которых около 30% будет использовано для сева в рисовых чеках на площади 4,5 тысячи гектаров в 2023 году, сообщил глава Крыма.

В 2022 году была засеяна площадь в 712,2 гектара на территории Красноперекопского, Нижнегорского и Раздольненского районов Крыма, сообщил он. Семена элитных сортов предоставил Федеральный научный центр риса.

В ходе спецоперации российские военные разблокировали Северо-Крымский канал, вода Днепра снова поступает на полуостров.