ВАШИНГТОН, 30 сен — ПРАЙМ. Сельскохозяйственное производство на Украине в 2022 году сократится на 25-40% из-за боевых действий на территории страны, говорится в докладе Международного валютного фонда. МВФ предупредил о снижении продовольственной безопасности в мире

"В результате войны сельхозпроизводство на Украине, как ожидается, сократится в 2022 году на 25-40%", — сказано в докладе.

МВФ напомнил, что на долю Украины и России приходится 30% мировых поставок пшеницы, 20% кукурузы и 75% подсолнечного масла.