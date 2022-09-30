2022-09-30T19:04:38+03:00
2022-09-30T19:04:38+03:00
2022-09-30T19:04:38+03:00
2022
https://1prime.ru/Agriculture/20220930/838320460.html
Сельхозпроизводство на Украине упадет почти вдвое в 2022 году
Сельское хозяйство
Новости
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Сельскохозяйственное производство на Украине в 2022 году сократится на 25-40% из-за боевых действий на территории страны, говорится в докладе Международного валютного фонда. "В... ПРАЙМ, 30.09.2022
сельское хозяйство, экономика, новости, сша, мвф, украина, сельхозпроизводство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 30 сен — ПРАЙМ. Сельскохозяйственное производство на Украине в 2022 году сократится на 25-40% из-за боевых действий на территории страны, говорится в докладе Международного валютного фонда.
"В результате войны сельхозпроизводство на Украине, как ожидается, сократится в 2022 году на 25-40%", — сказано в докладе.
МВФ напомнил, что на долю Украины и России приходится 30% мировых поставок пшеницы, 20% кукурузы и 75% подсолнечного масла.