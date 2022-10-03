МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Объем покупок зерна на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московской биржи) в интервенционный фонд РФ по итогам торгов 3 октября составил 32,13 тысячи тонн на общую сумму 486,092 миллиона рублей, следует из материалов НТБ. В Российском зерновом союзе рассказали, что будет с ценами на рис и гречку

В понедельник было закуплено 13,5 тысячи тонн мягкой пшеницы третьего класса урожая 2022 года на 208,568 миллиона рублей и 18,63 тысячи тонн мягкой пшеницы четвертого класса урожая 2022 года — на 277,524 миллиона рублей.

Согласно данным биржи, всего в интервенционный фонд РФ за период с 1 августа, то есть с начала торгов, по текущую дату, было закуплено 523,665 тысячи тонн зерна на 7,929 миллиарда рублей. Следующие торги в рамках государственных закупочных интервенций пройдут 4, 5 и 6 октября.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, применяемый для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но сами интервенции пока не проводились. Закупочные интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2021-2022 годов и сахара производства 2021-2023 годов.

В планах Минсельхоза — сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна и 250 тысяч тонн сахара; при этом министерство сообщало, что располагает всеми возможностями для того, чтобы сформировать запас продовольственного зерна в интервенционном фонде в объеме 3 миллиона тонн уже в 2022 году.