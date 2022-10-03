БРЮССЕЛЬ, 3 окт — ПРАЙМ. Евросоюза нарастил экспорт агропродовольственных товаров в июне в месячном выражении на 1% — до 19,5 миллиарда евро, а импорт сократил на 7% — до 14,5 миллиарда евро, говорится в последнем мониторинге торговли агропродовольственными товарами Евросоюза, опубликованном на сайте Еврокомиссии. В итальянском МИДе предсказали "продовольственные" войны

"Торговля агропродовольственными товарами Евросоюза достигла общей стоимости в 34 миллиарда евро в июне 2022 года, что на 2,6% меньше по сравнению с предыдущим месяцем и на 24% больше по сравнению с июнем прошлого года. Экспорт незначительно вырос до 19,5 миллиарда евро, на 1% в месячном исчислении, а импорт оценивался в 14,5 миллиарда евро, что на 7% ниже, чем в мае", — говорится в релизе.

По сравнению с июнем 2021 года экспорт увеличились на 19,5%, а импорт — на 31%.

За январь-июнь 2022 года экспорт такой продукции составил 108,5 миллиарда евро, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14%. Основными направлениями поставок были Великобритания, США и Китай. Самый большой прирост экспорта в денежном выражении пришёлся на Великобританию, США и Марокко.

Импорт ЕС за январь-июнь текущего года составил 81,8 миллиарда евро, поднявшись на 32%. Основными поставщиками были Бразилия, Великобритания и США, а самый большой рост показателя в стоимостном выражении произошел с Бразилией, США и Китаем.