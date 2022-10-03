МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Около 48% украинского зерна, экспортируемого через Черное море в рамках "продуктовой сделки", идет в развитые страны, заявила на пресс-конференции глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан. В Кремле обозначили позицию России по "зерновой сделке"

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. В начале сентября президент Владимир Путин заявил на ВЭФ-2022, что европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, обманывая развивающиеся страны. Практически все зерно, вывезенное с Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в Евросоюз, подчеркнул российский лидер.

"Почти 48% зерна, экспортируемого с Украины по Черному морю, идет в развитые страны, а 52% — в развивающиеся", — сказала она.

По словам Гринспан, конечный пункт назначения сухогрузов с украинской сельхозпродукцией узнать невозможно. Она пообещала, что ООН создаст механизм, направленный на то, чтобы это выяснить.