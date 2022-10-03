МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Замглавы МИД России Сергей Вершинин в ходе телефонного разговора обсудил с генсеком Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан экспорт российских удобрений и продовольствия, сообщило российское внешнеполитическое ведомство. Президент Перу призвал нормализовать экспорт удобрений из России

Министерство иностранных дел отметило, что стороны продолжили обмен мнениями о ходе реализации заключенных в Стамбуле 22 июля соглашений с акцентом на российско-ооновский меморандум по продвижению отечественного экспорта сельхозпродукции и удобрений.

"С российской стороны подчеркивалась важность достижения конкретных подвижек для российского экспорта. В свою очередь, Гринспан подробно проинформировала о предпринимаемых ооновскими экспертами усилиях по восстановлению системы банковских платежей, налаживанию транспортно-страховой логистики и снятию санкционных ограничений с российских агротоваров, имеющих особое значение для обеспечения продовольственной безопасности в мире", — говорится в заявлении МИД РФ.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.