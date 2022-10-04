МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Россия за счет присоединения новых территорий может увеличить урожай зерна примерно на 5 миллионов тонн, сообщил журналистам министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. ООН сообщила, что почти половина украинского зерна идет в богатые страны

"Вы знаете, пахотных земель там действительно очень много, важно организовать там нормальный процесс производства. С учетом тех пахотных земель, я думаю, что в российскую копилку прибавится около 5 миллионов тонн зерновых. Также я думаю, что пойдем и по другим культурам", — сказал Патрушев.

Он отметил, что уже на сегодняшний день на территорию РФ поставляются определенные продукты с присоединяемых территорий, налажены логистические цепочки, например идут отгрузки овощной продукции, а на эти территории поставляется часть продукции, которая выращивается для переработки.

"Поэтому будем совершенствовать пути взаимодействия с новыми субъектами", — подчеркнул министр.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как сильно мешает ход боевых действий, он сказал: "Конечно, влияет. Будем преодолевать сложности, будем выстраивать работу сельскохозяйственной отрасли. АПК там сильно развит, думаю, будет и дальше развиваться". Совфед одобрил конституционные законы о принятии в Россию новых регионов

Владимир Путин 30 октября по итогам референдумов подписал договоры о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. В воскресенье 2 октября президент внес проекты соответствующих конституционных законов в Госдуму.

Совфед 4 октября единогласно ратифицировал договоры о вхождении этих территорий в состав России и одобрил соответствующие конституционные законы.