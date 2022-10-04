МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Минпромторг РФ прогнозирует рост производства сельхозтехники в стране в 2022 году на 5%, сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. В "Росагролизинге" рассказали, как замещают ушедшие бренды сельхозтехники

По данным министерства, в 2021 году объем производства этого вида техники в РФ составил 218 миллиардов рублей. Таким образом, в 2022 году ее выпуск может достичь почти 229 миллиардов рублей.

"Что касается текущего года, то до конца года мы рассчитываем выйти примерно на +5% к высокой базе прошлого года. А на сегодняшний день где-то 1,3%", — сказал Мантуров.

Вице-премьер — глава Минпромторга также уточнил, что доля отечественной спецтехники в РФ сегодня в среднем составляет 70%. "Больше 60%, но по некоторым позициям доходит до 90%. Где-то 70% среднее", — ответил он на соответствующий вопрос.