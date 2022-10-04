МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Национальный союз агростраховщиков (НСА) рассчитывает на вхождение новых регионов РФ – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в программу сельхозстрахования с господдержкой на 2023 год, сказали РИА Новости в пресс-службе НСА. Десятки тысяч российских строителей восстановят новые регионы

"На данный момент указанные территории РФ (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области – ред.) не входят в План сельскохозяйственного страхования, утвержденный Минсельхозом России, который предусматривает условия субсидирования агрострахования. Данный документ готовится, согласовывается и утверждается ведомствами в течение определенного времени, около 2-3 месяцев. Мы уверены, что Минсельхоз России в ближайший период подготовит корректировки, и в Плане сельхозстрахования на будущий год эти регионы будут учтены", — ответили в НСА на запрос РИА Новости.

По итогам весенней посевной кампании в России были заключены договоры страхования с господдержкой в отношении более 3,9 миллиона гектаров посевов, из которых 2,7 миллиона гектаров – по программе мультирискового страхования урожая и почти 1,3 миллиона гектаров – по программе страхования на случай ЧС, введенной с 2022 года.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.