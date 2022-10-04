МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Передовые практики в сельском хозяйстве, среди которых 11 разработанных в Московской области, будут внедрять по всей России, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов. Трутнев: необходимо развивать сельское хозяйство на Дальнем Востоке

"Лучшие практики подмосковных аграриев будут внедрять по всей России… Минэкономразвития России совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) при участии федеральных органов исполнительной власти и комиссий Госсовета России отобрали самые передовые практики в сельском хозяйстве. Из 82 лучших – 11 разработали в Московской области", — написал Филимонов в своём Telegram-канале.

По словам подмосковного зампреда, министерство сельского хозяйства и продовольствия региона обладает передовым опытом в области космомониторинга земель сельскохозяйственного назначения и обеспечения биологической безопасности территорий бывших скотомогильников.

"Решения, предложенные нашими аграриями, могут оптимизировать эти процессы в других регионах", — добавил Филимонов.