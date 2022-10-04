Глава Минсельхоза Патрушев: отсрочка от мобилизации нужна по самым важным специальностям АПК
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Отсрочка от частичной мобилизации в регионах нужна по наиболее важным и критичным специальностям АПК, сообщается в Telegram-канале Минсельхоза РФ.
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев провел заседание оперштаба, одной из ключевых тем которого стало кадровое обеспечение АПК. На заседании обсуждалась бесперебойная работа отрасли в условиях частичной мобилизации.
"Регионам нужно выстраивать взаимодействие с военкоматами и комиссиями по бронированию граждан, пребывающих в запасе, для предоставления отсрочек специалистам по наиболее критичным специальностям", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с объявленной частичной мобилизацией основной задачей является усиление контроля за бесперебойным функционированием агропрома. Кроме того, нужно формировать кадровый резерв и обучение сотрудников из числа невоеннообязанных для посевной 2023 года.
Частичная мобилизация в России была объявлена указом президента Владимира Путина 21 сентября. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии боевого соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
Минобороны сообщало, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет об отсрочках для специалистов IT, связи, СМИ и финансов.
https://1prime.ru/Agriculture/20221004/838358437.html