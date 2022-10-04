МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Отсрочка от частичной мобилизации в регионах нужна по наиболее важным и критичным специальностям АПК, сообщается в Telegram-канале Минсельхоза РФ. Минцифры опубликовало перечень специальностей, попадающих под отсрочку

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев провел заседание оперштаба, одной из ключевых тем которого стало кадровое обеспечение АПК. На заседании обсуждалась бесперебойная работа отрасли в условиях частичной мобилизации.

"Регионам нужно выстраивать взаимодействие с военкоматами и комиссиями по бронированию граждан, пребывающих в запасе, для предоставления отсрочек специалистам по наиболее критичным специальностям", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с объявленной частичной мобилизацией основной задачей является усиление контроля за бесперебойным функционированием агропрома. Кроме того, нужно формировать кадровый резерв и обучение сотрудников из числа невоеннообязанных для посевной 2023 года.

Частичная мобилизация в России была объявлена указом президента Владимира Путина 21 сентября. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии боевого соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.

Минобороны сообщало, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет об отсрочках для специалистов IT, связи, СМИ и финансов.